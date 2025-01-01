Волшебный свет Рождества. Lumisfera и 3000 свечей.

Новогодний концерт в Москве

Приглашаем вас на волшебное путешествие в новогодний космос счастья и бесконечной любви с концертной программой «Там, наверху, светят звезды, а внизу, на земле, светим мы». Откройте для себя обыденные чудеса, которые ждут вас в Lumisfera.

Атмосфера зимней сказки

Этот концерт - настоящая феерия, наполненная огнями и музыкой, под которую сбываются желания. Погружение в миры сновидений и грёз станет незабываемым опытом. Вас встретит Фея Драже, а также мохнатые ели из волшебного Хогвартса, которые перенесут вас к тому самому Рождеству, научившему бережно хранить сердце.

Уникальный подарок для зрителей

Во время концерта зрителей ждёт чарующий подарок: свет, завернутый в блестящую обертку фантазий волшебников. Это событие создано для вас, самых трепетных и красивых гостей новогодней сказки Lumisfera.

Энергия праздника

Феерическая и торжественная атмосфера зимних сказок станет источником праздничного настроения и неиссякаемой энергии. Пусть ваши внутренние дети, ожидающие чуда, погрузятся в этот мир волшебства. С Lumisfera вы обретёте невероятную силу дарить чудеса своим близким в течение всего следующего года.