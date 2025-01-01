Волшебный свет Рождества. Lumisfera и 3000 свечей

Рождественский концерт Lumisfera в Екатеринбурге

Приглашаем вас на долгожданный рождественский концерт Lumisfera, который погрузит зрителей в атмосферу зимней сказки. Это уникальное представление сочетает в себе миры сновидений и волшебства, наполняя сердца радостью и теплом.

Волшебная атмосфера

В этом mesmerizing путешествии вас ожидает встреча с Феей Драже из «Щелкунчика» Чайковского, а также с мохнатыми елями из Хогвартса.

Магия Рождества

«Lumisfera» — это концерт, который предлагает нам научиться беречь свои чувства. Здесь сказка переплетается с музыкальными традициями, создавая незабываемые моменты для каждого зрителя. Широкая палитра эмоций, от радости до нежности, станет идеальным подарком в преддверии новогодних праздников.

Не пропустите праздник

Это чарующий подарок, завернутый в блестящую обертку фантазий волшебников, ждет вас, самых трепетных и красивых гостей новогодней сказки Lumisfera. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!