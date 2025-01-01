Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Волшебный свет Рождества. Lumisfera и 3000 свечей
Киноафиша Волшебный свет Рождества. Lumisfera и 3000 свечей

Волшебный свет Рождества. Lumisfera и 3000 свечей

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Рождественский концерт Lumisfera в Екатеринбурге

Приглашаем вас на долгожданный рождественский концерт Lumisfera, который погрузит зрителей в атмосферу зимней сказки. Это уникальное представление сочетает в себе миры сновидений и волшебства, наполняя сердца радостью и теплом.

Волшебная атмосфера

В этом mesmerizing путешествии вас ожидает встреча с Феей Драже из «Щелкунчика» Чайковского, а также с мохнатыми елями из Хогвартса.

Магия Рождества

«Lumisfera» — это концерт, который предлагает нам научиться беречь свои чувства. Здесь сказка переплетается с музыкальными традициями, создавая незабываемые моменты для каждого зрителя. Широкая палитра эмоций, от радости до нежности, станет идеальным подарком в преддверии новогодних праздников.

Не пропустите праздник

Это чарующий подарок, завернутый в блестящую обертку фантазий волшебников, ждет вас, самых трепетных и красивых гостей новогодней сказки Lumisfera. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт Волшебный свет Рождества. Lumisfera и 3000 свечей

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
4 декабря четверг
18:00
Teatro Veneziano Екатеринбург, Розы Люксембург, 4, Покровский пассаж
от 3800 ₽
21:00
Teatro Veneziano Екатеринбург, Розы Люксембург, 4, Покровский пассаж
от 3800 ₽
7 декабря воскресенье
18:00
Teatro Veneziano Екатеринбург, Розы Люксембург, 4, Покровский пассаж
от 3800 ₽
21:00
Teatro Veneziano Екатеринбург, Розы Люксембург, 4, Покровский пассаж
от 3800 ₽
9 декабря вторник
18:00
Teatro Veneziano Екатеринбург, Розы Люксембург, 4, Покровский пассаж
от 3800 ₽
21:00
Teatro Veneziano Екатеринбург, Розы Люксембург, 4, Покровский пассаж
от 3800 ₽
10 декабря среда
18:00
Teatro Veneziano Екатеринбург, Розы Люксембург, 4, Покровский пассаж
от 3800 ₽
21:00
Teatro Veneziano Екатеринбург, Розы Люксембург, 4, Покровский пассаж
от 3800 ₽
14 декабря воскресенье
18:00
Teatro Veneziano Екатеринбург, Розы Люксембург, 4, Покровский пассаж
от 3800 ₽
21:00
Teatro Veneziano Екатеринбург, Розы Люксембург, 4, Покровский пассаж
от 3800 ₽
16 декабря вторник
18:00
Teatro Veneziano Екатеринбург, Розы Люксембург, 4, Покровский пассаж
от 3800 ₽
21:00
Teatro Veneziano Екатеринбург, Розы Люксембург, 4, Покровский пассаж
от 3800 ₽

В ближайшие дни

Орган и блестящая туба
0+
Классическая музыка
Орган и блестящая туба
21 октября в 19:00 Свердловская филармония
от 1000 ₽
Музыка, вдохновляющая на подвиги
6+
Классическая музыка
Музыка, вдохновляющая на подвиги
29 ноября в 20:00 Свердловская филармония
от 1700 ₽
На волнах музыки с Капитаном Немо
0+
Классическая музыка
На волнах музыки с Капитаном Немо
23 ноября в 12:00 Свердловская филармония
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше