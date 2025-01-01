Волшебный свет Нового года. Lumisfera и 3000 свечей

Зимняя сказка от Lumisfera

То самое новогоднее настроение собрали и обернули тёплым светом волшебники Lumisfera. Согревающее мерцание свечей и любимая музыка, возвращающая нас в детство, создадут идеальную атмосферу для праздника. В этом спектакле вас ждут миры сновидений и грез Чайковского, танец летающих елей в волшебной школе и знакомые мелодии, способные растопить даже самые замерзшие сердца.

Феерическая и торжественная атмосфера зимних сказок подарит вам заряд неиссякаемой энергии, поддерживая наших внутренних детей, ждущих чуда. Дарить чудеса себе и близким на протяжении всего года — такую магическую силу предоставят волшебники Lumisfera этой зимой.

Артисты и условия

Спектакль пройдет с участием Струнного оркестра Lumisfera под управлением дирижера Иоанна Севзиханова.

Дресс-код и место проведения

Не забудьте о дресс-коде: Cocktail. Место проведения спектакля: Махачкала, пл. Ленина, д. 2.