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Волшебный свет игры
Киноафиша Волшебный свет игры

Волшебный свет игры

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О концерте/спектакле

Интерактивная музейная программа в музее-заповеднике Есенина

Музей-заповедник Сергея Есенина приглашает всех желающих на уникальную музейную программу «Волшебная свет игра». Участники смогут окунуться в атмосферу конца XIX – начала XX века и узнать о традиционных играх, которые были неотъемлемой частью жизни жителей села Константиново.

История игр и их роль в жизни народа

В рамках программы гости познакомятся с историей игр, популярных в то время, и узнают об их значении для культуры и быта. Эти традиции неразрывно связаны с жизнью и творчеством Сергея Есенина, который черпал вдохновение из родных просторов.

Уникальная возможность участия в создании сказки

Одной из самых интересных частей программы станет работа с «Волшебной камерой», восстановленной сотрудниками музея-заповедника. Посетители смогут поучаствовать в постановке сказки, написанной самим Есениным. С помощью перьев и чернил они будут рисовать на специальных стеклах, создавая визуальные образы, которые сложатся в увлекательную историю.

Приходите и откройте для себя волшебный мир творчества Сергея Есенина!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 31 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
11:00 от 600 ₽ 12:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Прогулка «Иду я разросшимся садом...»
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Экскурсия
Прогулка «Иду я разросшимся садом...»
30 июля в 10:00 Музей-заповедник Есенина
от 150 ₽
Единый входной билет в экспозиции и на территорию музея-заповедника
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Исторические выставки
Единый входной билет в экспозиции и на территорию музея-заповедника
3 августа в 10:00 Музей-заповедник Есенина
от 300 ₽
Территория музея-заповедника (территории Усадьбы Л.И. Кашиной и Усадьбы родителей С.А. Есенина)
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Исторические выставки
Территория музея-заповедника (территории Усадьбы Л.И. Кашиной и Усадьбы родителей С.А. Есенина)
30 июля в 10:00 Музей-заповедник Есенина
от 150 ₽
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