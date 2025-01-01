Интерактивная музейная программа в музее-заповеднике Есенина

Музей-заповедник Сергея Есенина приглашает всех желающих на уникальную музейную программу «Волшебная свет игра». Участники смогут окунуться в атмосферу конца XIX – начала XX века и узнать о традиционных играх, которые были неотъемлемой частью жизни жителей села Константиново.

История игр и их роль в жизни народа

В рамках программы гости познакомятся с историей игр, популярных в то время, и узнают об их значении для культуры и быта. Эти традиции неразрывно связаны с жизнью и творчеством Сергея Есенина, который черпал вдохновение из родных просторов.

Уникальная возможность участия в создании сказки

Одной из самых интересных частей программы станет работа с «Волшебной камерой», восстановленной сотрудниками музея-заповедника. Посетители смогут поучаствовать в постановке сказки, написанной самим Есениным. С помощью перьев и чернил они будут рисовать на специальных стеклах, создавая визуальные образы, которые сложатся в увлекательную историю.

Приходите и откройте для себя волшебный мир творчества Сергея Есенина!