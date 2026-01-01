Спектакль Волшебный сон принца

Волшебный сон принца - детский балет от Государственного балета Кубани

«Волшебный сон принца» - это волшебный балет о заветных мечтах, дружбе и о том, что каждый может стать героем. В этом спектакле маленький принц и его друзья углубляются в волшебный сон, где они встречают героев из сказок и легенд.

Государственный балет Кубани славится своими яркими и зрелищными постановками и в этот раз зрителей ждёт необычный детский балет, который адресован детям от 3 до 11 лет, любящим сказки и фантазии.

Сюжет спектакля

Маленький принц был окружен богатством и достатком, у него было всё, кроме самого важного — настоящих друзей. Однажды, заснув за чтением книжки, он попадает в удивительный мир, населённый любимыми персонажами. kОждется встреча с Буратино и Мальвиной, Дюймовочкой и Красной Шапочкой, Чиполлино и доктором Айболитом, Оловянным солдатиком и Царевной-Лебедем, а также с доброй Феей и Золушкой.

Однако сладкие мгновения волшебства омрачаются — темные силы, во главе с Карабасом-Барабасом и его бандой, угрожают разлучить друзей! На помощь юному принцу приходит добрая фея, и вместе с сказочными героями они смело сражаются со злом.

Приглашение к просмотру

Зрители, ожидающие незабываемые впечатления, могут посетить Краснодарскую филармонию и стать частью этого захватывающего и красивого балета. Вместе с маленьким принцем они увидят, что мечты могут стать реальностью, а настоящая дружба преодолевает любые преграды.