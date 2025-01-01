Волшебный Щелкунчик

Открытие XII Международного рождественского фестиваля

Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан под управлением народного артиста Республики Башкортостан Дмитрия Крюкова приглашает вас на торжественное открытие XII Международного рождественского фестиваля.

Волшебство музыки Чайковского

В программе данного мероприятия – волшебная музыка Петра Чайковского из знаменитого балета Щелкунчик. Эта музыка перенесет зрителей в сказочный мир, где оживают елочные игрушки, танцуют снежинки и побеждает добро. Знакомые с детства мелодии, такие как вальс цветов, танец феи Драже и марш оловянных солдатиков, создадут атмосферу настоящего праздника.

Идеальное начало новогодних праздников

Это мероприятие станет прекрасным началом новогодних праздников для всей семьи – красочное, мелодичное и по-настоящему новогоднее. Приходите и погрузитесь в магию музыки, которая уже много лет радует сердца слушателей!