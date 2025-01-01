Волшебный Щелкунчик

Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан под управлением народного артиста Республики Башкортостан Дмитрия Крюкова приглашает вас на торжественное открытие XII Международного рождественского фестиваля.
В программе данного мероприятия – волшебная музыка Петра Чайковского из знаменитого балета Щелкунчик. Эта музыка перенесет зрителей в сказочный мир, где оживают елочные игрушки, танцуют снежинки и побеждает добро. Знакомые с детства мелодии, такие как вальс цветов, танец феи Драже и марш оловянных солдатиков, создадут атмосферу настоящего праздника.
Это мероприятие станет прекрасным началом новогодних праздников для всей семьи – красочное, мелодичное и по-настоящему новогоднее. Приходите и погрузитесь в магию музыки, которая уже много лет радует сердца слушателей!