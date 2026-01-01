Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Волшебный полет над Багдадом
Киноафиша Волшебный полет над Багдадом

Спектакль Волшебный полет над Багдадом

6+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

Динамичная восточная сказка для всей семьи

Приглашаем вас в мир волшебства и восточных сказок! «Волшебный полет над Багдадом» — динамичный и яркий спектакль для детей и их родителей, где каждый зритель становится частью увлекательной истории.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — скучающий калиф, который готов заплатить любую цену, чтобы избавиться от тоски и печали. На помощь ему приходят традиционные восточные персонажи: хитрый визирь, глупый стражник и прекрасная персидская принцесса.

Прикоснитесь к магии! Под воздействием колдовской силы калиф иногда пускается в пляс, а порой превращается в аиста, рискуя потерять свой трон. Однако, как и в любой хорошей сказке, финал радует: любящие сердца соединяются, а добро одерживает победу.

Не упустите шанс насладиться блестящей игрой артистов и тонким юмором, которые сделают этот вечер незабываемым!

Режиссер
Сергей Барковский
В ролях
Павел Вересов
Станислав Горелов
Регина Щукина
Анастасия Тюнина
Мария Величко

Фотографии

Волшебный полет над Багдадом
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше