Динамичная восточная сказка для всей семьи

Приглашаем вас в мир волшебства и восточных сказок! «Волшебный полет над Багдадом» — динамичный и яркий спектакль для детей и их родителей, где каждый зритель становится частью увлекательной истории.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — скучающий калиф, который готов заплатить любую цену, чтобы избавиться от тоски и печали. На помощь ему приходят традиционные восточные персонажи: хитрый визирь, глупый стражник и прекрасная персидская принцесса.

Прикоснитесь к магии! Под воздействием колдовской силы калиф иногда пускается в пляс, а порой превращается в аиста, рискуя потерять свой трон. Однако, как и в любой хорошей сказке, финал радует: любящие сердца соединяются, а добро одерживает победу.

Не упустите шанс насладиться блестящей игрой артистов и тонким юмором, которые сделают этот вечер незабываемым!