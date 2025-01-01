Меню
Волшебный мир Уолта Диснея с органом: Олеся Кравченко, Ольга Сиушкина, Владислав Шавров
Билеты от 600₽
6+
О концерте/спектакле

Сказочное путешествие в мир Уолта Диснея

Сказочное путешествие для всей семьи в удивительный мир самого известного мультипликатора планеты Уолта Диснея невозможно представить без музыки. Каждый из культовых мультфильмов, таких как «Красавица и чудовище», «Король Лев», «Аладдин», «Спящая красавица», «Холодное сердце», «Анастасия», обладает неповторимым саундтреком, который навсегда остается в сердцах как взрослых, так и детей.

Легендарные саундтреки
Саундтреки к этим анимационным шедеврам прочно заняли свое место в музыкальной культуре, становясь неотъемлемой частью воспоминаний и эмоций, связанных с фильмами. Они продолжают вдохновлять новые поколения зрителей, погружая их в магию и чудеса Диснеевских историй.

Апрель
25 апреля суббота
12:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 600 ₽

Фотографии

Волшебный мир Уолта Диснея с органом: Олеся Кравченко, Ольга Сиушкина, Владислав Шавров

