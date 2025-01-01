Волшебный мир фэнтези в музее при свечах

Концерт фэнтезийной музыки в музее имени Врубеля

Фэнтезийная музыка из кино и игр, огни свечей и атмосфера старинного музея создадут уникальную обстановку на концерте арт-проекта «НЕформат». Приглашаем всех на новую программу «Волшебный мир фэнтези», которая пройдет в уютной обстановке при свечах.

Музыка, которая завораживает

На концерте вы услышите музыку из популярных фильмов и игр, таких как «Гарри Поттер», «Мандалорец», «Ведьмак 3: Дикая охота» и «Властелин Колец». Эти произведения перенесут вас в мир фантазий и волшебства.

Исполнители

В этот вечер для вас сыграют профессиональные музыканты нашего города:

Струнный квартет «Территория струн»

Евгений Зайцев (флейта)

Веста Ялунина (виолончель)

Даурен Орынбаев (перкуссия)

Михаил Бесперстов (фортепиано)

Продолжительность программы

Общая продолжительность программы составит 1 час 10 минут, что позволит вам полностью погрузиться в атмосферу волшебства и вдохновения.

Не упустите возможность насладиться незабываемым вечером в компании музыки, которую вы любите!