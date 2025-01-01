Меню
Волшебный мир Диснея. Imperial Orchestra
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Симфоническое шоу «Волшебный Мир Диснея» от Imperial Orchestra

Imperial Orchestra представляет захватывающее симфоническое шоу саундтрека из любимых мультфильмов «Волшебный Мир Диснея». Помните, как в детстве вы спешили к телевизору по утрам в субботу, чтобы насладиться увлекательными приключениями Черного плаща или забавными похождениями бурундуков-спасателей? Вам повстречаться с принцессами Ариэль и Жасмин, посмеяться вместе с ослом или Стичем, и вспомнить о боязни перед Джафаром.

Теперь у вас есть уникальная возможность вновь окунуться в чудесный мир Disney и Pixar, познакомив с ним своих детей! В программе концерта прозвучат знаменитые мелодии из:

  • «Аладдина»
  • «Русалочки»
  • «Утиных историй»
  • «Чип и Дейл»
  • «Красавицы и Чудовища»
  • «Шрека»
  • «Лило и Стича»
  • «Холодного сердца»
  • «Моаны»
  • «Тайны Коко»

Каждая мелодия снова пробудит в вас детские воспоминания. Imperial Orchestra приглашает вас весело провести время, услышать чарующую музыку и даже принять участие в песнях, таких как «Утки! УУУ…!».

Программа шоу

  • «Аладин» — Алан Менкен
  • «Рапунцель» — Алан Менкен
  • «Красавица и Чудовище» — Алан Менкен
  • «Baby Shark» — аранжировка Pinkfong
  • «Русалочка» — Алан Менкен
  • «Как приручить дракона» — Джон Пауэлл
  • «Моана» — Лин-Мануэль Миранда, Операйа Фоаи, Марк Мансина
  • «Анастасия» — Дэвид Ньюман
  • «Холодное сердце» — Кристен Андерсон-Лопес, Роберт Лопес, Кристоф Бек
  • «Утки» — Джон Пауэлл
  • «Тайна Коко» — Майкл Джаккино, Джермен Франко, Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес
  • «Шрек» — Гарри Грегсон-Уильямс, Джон Пауэлл

Исполнители

На сцене выступят 50 талантливых музыкантов Imperial Orchestra и эстрадный ансамбль Imperial Band.

Продолжительность шоу

Шоу длится 2 часа, включая антракт. Рекомендуется для зрителей от 6 лет.

Купить билет на концерт Волшебный мир Диснея. Imperial Orchestra

Ноябрь
2 ноября воскресенье
15:00
Imperial Hall Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
от 2000 ₽

Фотографии

Волшебный мир Диснея. Imperial Orchestra Волшебный мир Диснея. Imperial Orchestra Волшебный мир Диснея. Imperial Orchestra Волшебный мир Диснея. Imperial Orchestra Волшебный мир Диснея. Imperial Orchestra Волшебный мир Диснея. Imperial Orchestra Волшебный мир Диснея. Imperial Orchestra

