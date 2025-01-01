Волшебный мир Диснея. Imperial Orchestra

Симфоническое шоу «Волшебный Мир Диснея» от Imperial Orchestra

Imperial Orchestra представляет захватывающее симфоническое шоу саундтрека из любимых мультфильмов «Волшебный Мир Диснея». Помните, как в детстве вы спешили к телевизору по утрам в субботу, чтобы насладиться увлекательными приключениями Черного плаща или забавными похождениями бурундуков-спасателей? Вам повстречаться с принцессами Ариэль и Жасмин, посмеяться вместе с ослом или Стичем, и вспомнить о боязни перед Джафаром.

Теперь у вас есть уникальная возможность вновь окунуться в чудесный мир Disney и Pixar, познакомив с ним своих детей! В программе концерта прозвучат знаменитые мелодии из:

«Аладдина»

«Русалочки»

«Утиных историй»

«Чип и Дейл»

«Красавицы и Чудовища»

«Шрека»

«Лило и Стича»

«Холодного сердца»

«Моаны»

«Тайны Коко»

Каждая мелодия снова пробудит в вас детские воспоминания. Imperial Orchestra приглашает вас весело провести время, услышать чарующую музыку и даже принять участие в песнях, таких как «Утки! УУУ…!».

Программа шоу

«Аладин» — Алан Менкен

«Рапунцель» — Алан Менкен

«Красавица и Чудовище» — Алан Менкен

«Baby Shark» — аранжировка Pinkfong

«Русалочка» — Алан Менкен

«Как приручить дракона» — Джон Пауэлл

«Моана» — Лин-Мануэль Миранда, Операйа Фоаи, Марк Мансина

«Анастасия» — Дэвид Ньюман

«Холодное сердце» — Кристен Андерсон-Лопес, Роберт Лопес, Кристоф Бек

«Утки» — Джон Пауэлл

«Тайна Коко» — Майкл Джаккино, Джермен Франко, Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес

«Шрек» — Гарри Грегсон-Уильямс, Джон Пауэлл

Исполнители

На сцене выступят 50 талантливых музыкантов Imperial Orchestra и эстрадный ансамбль Imperial Band.

Продолжительность шоу

Шоу длится 2 часа, включая антракт. Рекомендуется для зрителей от 6 лет.