Волшебный мир Диснея. Imperial Orchestra

Imperial Orchestra представляет захватывающее симфоническое шоу саундтрека из любимых мультфильмов «Волшебный Мир Диснея». Помните, как в детстве вы спешили к телевизору по утрам в субботу, чтобы насладиться увлекательными приключениями Черного плаща или забавными похождениями бурундуков-спасателей? Вам повстречаться с принцессами Ариэль и Жасмин, посмеяться вместе с ослом или Стичем, и вспомнить о боязни перед Джафаром.
Теперь у вас есть уникальная возможность вновь окунуться в чудесный мир Disney и Pixar, познакомив с ним своих детей! В программе концерта прозвучат знаменитые мелодии из:
Каждая мелодия снова пробудит в вас детские воспоминания. Imperial Orchestra приглашает вас весело провести время, услышать чарующую музыку и даже принять участие в песнях, таких как «Утки! УУУ…!».
На сцене выступят 50 талантливых музыкантов Imperial Orchestra и эстрадный ансамбль Imperial Band.
Шоу длится 2 часа, включая антракт. Рекомендуется для зрителей от 6 лет.