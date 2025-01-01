Волшебный мир Аниме

Музыка Хаяо Миядзаки в исполнении камерного оркестра

Камерный оркестр B-a-c-h приглашает вас на уникальный концерт под управлением дирижёра Николая Усенко. В программе прозвучат произведения из самых известных анимационных шедевров Хаяо Миядзаки.

Музыка из фильмов

Слушатели смогут насладиться пьесами и отрывками из таких культовых фильмов, как «Брат Якудзы», «Куклы», «Фейерверк», «Кикуджиро», «Унесённые призраками», «Мой сосед Тоторо» и многих других.

Композитор Джо Хисаиши

Композитор Джо Хисаиши — это имя, знакомое каждому поклоннику японской анимации. Он четырежды становился лауреатом японской киноакадемии в номинации «Лучшая музыка к фильму». Более того, именно он создал музыкальное оформление Олимпийских игр 1998 года в Нагано, что подчеркивает его талант и международное признание.

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир музыки вместе с камерным оркестром B-a-c-h и насладиться звуками, которые сопровождают лучшие анимационные истории на экране!