Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Волшебный листочек
Киноафиша Волшебный листочек

Спектакль Волшебный листочек

Постановка
Нижегородский театр кукол 0+
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль для детей: приключения маленького Зайки

На малой сцене Нижегородского театра кукол зрителей ждёт увлекательная история с участием многочисленных лесных обитателей: маленького Зайки и его мамы Зайчихи, дяди Ежика и доктора Филина, Вороны, Пчелы, Кукушки, Лисёнка и, конечно же, Волка — куда же без него!

Чтобы вылечить попавшую в беду маму, маленькому Зайке нужно будет раздобыть Лечебный Цветок с двумя красными бутонами из пяти лепестков. Но как это сделать, если этот цветок растёт в овраге и зацветает ровно в двенадцать часов? И если на пути тебя поджидают злобный Волк и задиристый Лисёнок? Тут без храбрости не обойтись!

Но где набраться этой самой храбрости трусливому Зайке, у которого даже от простого кваканья Лягушки сердце уходит в пятки? Тут без волшебного листочка не обойтись... Возможно, просто стоит попытаться победить свой страх, чтобы потом зажить счастливо и весело? Ответ на этот вопрос ждёт вас в конце этой сказки.

В этой постановке маленьких зрителей ждёт множество забавных и трогательных моментов, комических эпизодов и, конечно, музыки и песен, которые помогут погрузиться в волшебный мир детской сказки!

Купить билет на спектакль Волшебный листочек

Помощь с билетами
В других городах
Март
14 марта суббота
17:00
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
от 600 ₽
18:30
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
от 600 ₽
25 марта среда
17:30
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
от 600 ₽
19:00
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
от 600 ₽

В ближайшие дни

Вкусный Юра
6+
Кукольный Детский
Вкусный Юра
16 мая в 13:00 Арт-клуб «Маяковка, 10»
Билеты
Разговоры влюбленных
16+
Комедия
Разговоры влюбленных
7 марта в 15:00 Творческое объединение «Нетеатр»
от 1000 ₽
Антистресс сказки «Для хороших людей»
12+
Комедия
Антистресс сказки «Для хороших людей»
24 апреля в 19:00 Творческое объединение «Нетеатр»
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше