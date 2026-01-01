Спектакль Волшебный листочек

Спектакль для детей: приключения маленького Зайки

На малой сцене Нижегородского театра кукол зрителей ждёт увлекательная история с участием многочисленных лесных обитателей: маленького Зайки и его мамы Зайчихи, дяди Ежика и доктора Филина, Вороны, Пчелы, Кукушки, Лисёнка и, конечно же, Волка — куда же без него!

Чтобы вылечить попавшую в беду маму, маленькому Зайке нужно будет раздобыть Лечебный Цветок с двумя красными бутонами из пяти лепестков. Но как это сделать, если этот цветок растёт в овраге и зацветает ровно в двенадцать часов? И если на пути тебя поджидают злобный Волк и задиристый Лисёнок? Тут без храбрости не обойтись!

Но где набраться этой самой храбрости трусливому Зайке, у которого даже от простого кваканья Лягушки сердце уходит в пятки? Тут без волшебного листочка не обойтись... Возможно, просто стоит попытаться победить свой страх, чтобы потом зажить счастливо и весело? Ответ на этот вопрос ждёт вас в конце этой сказки.

В этой постановке маленьких зрителей ждёт множество забавных и трогательных моментов, комических эпизодов и, конечно, музыки и песен, которые помогут погрузиться в волшебный мир детской сказки!