Волшебный ларец Дедушки Мороза
Киноафиша Волшебный ларец Дедушки Мороза

Спектакль Волшебный ларец Дедушки Мороза

0+
Возраст 0+
О спектакле

Новогодние представления в баре Petter: «Волшебный ларец Дедушки Мороза»

Дед Мороз приносит ребятам подарок — Волшебный ларец. Из него должна появиться новогодняя сказка. Но в эту волшебную историю вмешивается Лиса, которая похищает Гусенка. Всё идет не так, как было задумано. Спасут ли ребята Гусенка и закончится ли сказка хорошо? Узнайте, посмотрев наш спектакль!

Спектакль представляет собой веселое, музыкальное и интерактивное представление. Он учит детей быть добрыми, смелыми и дружными, а также помогать друг другу и бороться со злом.

Вход для родителей — свободный 

Дорогие гости! Мы рады сообщить, что у нас действует дресс-код. Пожалуйста, приходите в нарядной одежде, чтобы сделать наше событие еще более ярким и запоминающимся!

Январь
9 января пятница
11:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
13:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1

