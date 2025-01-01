Меню
Волшебный Кракатук
Билеты от 1000₽
Киноафиша Волшебный Кракатук

Спектакль Волшебный Кракатук

6+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Новогодний спектакль для детей в Москве

Новый спектакль, созданный по пьесе Ю. Кима, представляет собой современное прочтение известной сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный Король». Это театральное произведение погружает зрителей в волшебный мир детства, где переплетаются фантазии, капризы и страхи, а также радости и чудеса, связанные с новогодними праздниками.

Темы и эмоции

Спектакль раскрывает темы любви, искреннего веселья, наивности и гармонии, которые характерны для детской души. Эти чувства создают яркую атмосферу, которая дарит зрителям возможность вспомнить о своем собственном детстве и о том, как важно сохранять в себе способность мечтать.

Волшебство на сцене

Зрители смогут насладиться захватывающим зрелищем, полным волшебства и ярких образов. Не упустите шанс загадать желание в канун нового года — ведь в спектакле звучит история о магическом орехе Кракатук, который способен исполнить любое желание!

Приглашаем вас окунуться в сказочный мир Гофмана и ощутить всю прелесть детских мечтаний на сцене!

Режиссер
Анна Неровная
В ролях
Валерия Сухачева
Оксана Климова
Евгения Таныгина
Самад Мансуров
Евгений Вакунов

Декабрь
Январь
22 декабря понедельник
12:00
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
от 1000 ₽
15:00
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
от 1000 ₽
23 декабря вторник
12:00
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
от 1000 ₽
15:00
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
от 1000 ₽
24 декабря среда
12:00
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
от 1000 ₽
15:00
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
от 1000 ₽
25 декабря четверг
12:00
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
от 1000 ₽
15:00
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
от 1000 ₽
26 декабря пятница
12:00
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
от 1000 ₽
15:00
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
от 1000 ₽
27 декабря суббота
12:00
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
от 1000 ₽
15:00
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
от 1000 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
от 1000 ₽
15:00
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
от 1000 ₽
29 декабря понедельник
12:00
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
от 1000 ₽
15:00
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
от 1000 ₽
30 декабря вторник
12:00
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
от 1000 ₽
2 января пятница
15:00
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
от 1000 ₽
3 января суббота
12:00
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
от 1000 ₽

Фотографии

Волшебный Кракатук Волшебный Кракатук Волшебный Кракатук Волшебный Кракатук Волшебный Кракатук Волшебный Кракатук Волшебный Кракатук Волшебный Кракатук Волшебный Кракатук Волшебный Кракатук Волшебный Кракатук Волшебный Кракатук Волшебный Кракатук Волшебный Кракатук Волшебный Кракатук Волшебный Кракатук Волшебный Кракатук Волшебный Кракатук Волшебный Кракатук

