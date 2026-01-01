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Волшебный колодец
Киноафиша Волшебный колодец

Спектакль Волшебный колодец

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О спектакле

Волшебный колодец: интерактивное путешествие в мир сказок

Приглашаем вас на веселый интерактивный кукольный спектакль «Волшебный колодец», основанный на русских народных сказках. Это удивительная история о храбром Солдате Федоте, который смог одолеть Змея-Горыныча, проучить бабку Ёжку и даже завоевать сердце Царевны!

Для всей семьи

«Волшебный колодец» — это спектакль, который понравится зрителям всех возрастов. Малыши с восторгом будут следить за движением больших красочных кукол, а дети постарше не смогут сдержать смех над забавными проделками персонажей. Родители, узнавая житейские ситуации, также найдут в этой сказке много смешного и поучительного.

Интерактивный формат

Спектакль предлагает зрителям возможность активно участвовать в действии, что делает его особенно увлекательным. Дети не только наблюдают, но и становятся частью волшебной истории, что создает особую атмосферу праздника.

Полезная информация

Не упустите шанс провести время с семьей за просмотром этого замечательного спектакля! «Волшебный колодец» — это отличный выбор для выходного дня, который подарит вам и вашим детям много радости и положительных эмоций.

Режиссер
Люся Ворона
В ролях
Люся Ворона
Елена Степанова
Денис Маярский
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