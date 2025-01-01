Меню
Волшебный цветок
Киноафиша Волшебный цветок

Спектакль Волшебный цветок

Постановка
Театр на Басманной. Малая сцена 0+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 0+
О концерте/спектакле

Музыкальная сказка «Волшебный цветок» в театре «На Басманной»

Театр «На Басманной» с гордостью представляет одну из своих самых любимых постановок для детей — музыкальную сказку «Волшебный цветок». Эта увлекательная история уже давно завоевала сердца зрителей и стала неотъемлемой частью репертуара театра.

История спектакля

«Волшебный цветок» был первой из семи музыкальных сказок, созданных театром для юной аудитории. На протяжении своего существования спектакль не раз менял название и исполнителей, но неизменной оставалась его популярность среди детей с четырех лет. Полная актерская отдача и динамичное действие делают каждое представление настоящим праздником.

Сюжет и персонажи

Сюжет спектакля разворачивается в камерном пространстве сцены, где зрители могут увидеть красочного Водяного, спешащего на день рождения к Бабе Яге, и саму именинницу, которая, к своему удивлению, не слишком рада своему 365-летию. Самое главное событие — ужасное превращение героя, когда у него из-за непослушания вырастает медвежья голова.

Мудрость сказки

Спектакль передает важную мысль: истинная красота человека заключается не в его внешности или наряде, а в добром сердце и благородстве души. Главные герои, Данила и Ненила, по велению волшебницы Певуньи получают волшебный цветок. Они проходят через испытания Бабы Яги и учатся совершать добрые поступки.

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и доброты! «Волшебный цветок» — это не просто спектакль, это урок о важности внутренней красоты и дружбы.

Режиссер
Вячеслав Архипов
В ролях
Елена Калашникова
Олеся Петровская
Дмитрий Опаричев
Юрий Ивахнов
Татьяна Балытникова

Ноябрь
3 ноября понедельник
12:00
Театр на Басманной. Малая сцена Москва, Н.Басманная, 25/2, стр. 2
от 1000 ₽

