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Волшебные квесты
Киноафиша Волшебные квесты

Волшебные квесты

6+
Возраст 6+

О квесте

Волшебные квесты для детей в Санкт-Петербурге

Музей Магии в Санкт-Петербурге приглашает юных чародеев на удивительные Волшебные квесты! Каждую среду и пятницу вас ждут герои любимых историй о Гарри Поттере и Шерлоке Холмсе. Им очень нужна ваша помощь!

Погрузитесь в мир сказочных персонажей и помогите им разгадать все тайны в формате интерактивного квеста. Вас ждет необычное приключение, где вы сможете стать ассистентом фокусника и освоить заклинания на иммерсивном шоу «Сеанс Колдовства»!

Не упустите шанс стать частью волшебной истории и испытать свои силы в разгадках. Это не просто развлечение, а возможность проявить смекалку и креативность в компании единомышленников!

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В других городах
12 августа
14 августа
19 августа
21 августа
26 августа
28 августа
12 августа среда
16:00
Музей магии Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76г
от 2500 ₽
14 августа пятница
16:00
Музей магии Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76г
от 2500 ₽
19 августа среда
16:00
Музей магии Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76г
от 2500 ₽
21 августа пятница
16:00
Музей магии Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76г
от 2500 ₽
26 августа среда
16:00
Музей магии Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76г
от 2500 ₽
28 августа пятница
16:00
Музей магии Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76г
от 2500 ₽

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