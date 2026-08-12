Волшебные квесты для детей в Санкт-Петербурге

Музей Магии в Санкт-Петербурге приглашает юных чародеев на удивительные Волшебные квесты! Каждую среду и пятницу вас ждут герои любимых историй о Гарри Поттере и Шерлоке Холмсе. Им очень нужна ваша помощь!

Погрузитесь в мир сказочных персонажей и помогите им разгадать все тайны в формате интерактивного квеста. Вас ждет необычное приключение, где вы сможете стать ассистентом фокусника и освоить заклинания на иммерсивном шоу «Сеанс Колдовства»!

Не упустите шанс стать частью волшебной истории и испытать свои силы в разгадках. Это не просто развлечение, а возможность проявить смекалку и креативность в компании единомышленников!