Спектакль Волшебные краски Деда Мороза

Чудо, которое спасает праздник

Каждую зиму, накануне Нового года, самый добрый из всех стариков, Дед Мороз, приглашает в гости волшебные краски. Эти краски могут нарисовать всё, что захочешь, и нарисованное оживает, помогая Деду Морозу подготовиться к празднику.

Испытания для красок

Однако серая и чёрная краски ставят весь праздник под угрозу. Зрители спектакля помогут волшебным краскам пройти через испытания, проявив фантазию, смекалку и настоящую дружбу, чтобы спасти Новый год и вернуть волшебство.

Интерактивное новогоднее представление

Это музыкальное интерактивное представление, где вас ждут игры и танцы у ёлки, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также незабываемая атмосфера новогоднего чудесного праздника!