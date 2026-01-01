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Волшебные краски Деда Мороза
Киноафиша Волшебные краски Деда Мороза

Спектакль Волшебные краски Деда Мороза

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О спектакле

Чудо, которое спасает праздник

Каждую зиму, накануне Нового года, самый добрый из всех стариков, Дед Мороз, приглашает в гости волшебные краски. Эти краски могут нарисовать всё, что захочешь, и нарисованное оживает, помогая Деду Морозу подготовиться к празднику.

Испытания для красок
Однако серая и чёрная краски ставят весь праздник под угрозу. Зрители спектакля помогут волшебным краскам пройти через испытания, проявив фантазию, смекалку и настоящую дружбу, чтобы спасти Новый год и вернуть волшебство.

Интерактивное новогоднее представление
Это музыкальное интерактивное представление, где вас ждут игры и танцы у ёлки, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также незабываемая атмосфера новогоднего чудесного праздника!

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