Волшебная сказка в Театре комедии им. Акимова

В Театре комедии им. Акимова на сцену выходит волшебное представление для всей семьи — «Волшебные истории Оле-Лукойе». Этот спектакль перенесет зрителей в мир добрых и увлекательных сказок, рассказанных самим Оле-Лукойе, известным сказочником, который всегда приносит с собой магию и чудо.

Сюжет:

Оле-Лукойе — добрый и смешной сказочник, который умеет увлекательно рассказывать волшебные истории. В одном из рассказов он поведает о том, как промокшая девушка, постучавшая в двери старинного замка, убедила короля, королеву и принца, что она истинная принцесса. Её проверили на чувствительность, поместив её на горошину, скрытую под множеством перин, и она доказала своё благородное происхождение.

Другой сказочный сюжет расскажет о том, как огниво, добытое отважным солдатом по просьбе старой ведьмы, помогло ему стать богатым и счастливым и даже жениться на принцессе.

Мораль и Цель:

Все истории Оле-Лукойе пронизаны добротой, отвагой и смекалкой. Старый волшебник рассказывает свои сказки послушным и воспитанным детям (и их родителям), в то время как капризные и непослушные не узнают, как весёлый свинопас однажды наказал обманщицу-принцессу.

Не пропустите

«Волшебные истории Оле-Лукойе» — это спектакль, который подарит зрителям захватывающее путешествие в мир волшебства и морали. Подготовьтесь к увлекательному шоу, полному чудесных превращений и добрых уроков.