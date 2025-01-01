Меню
Волшебные часы
Билеты от 1500₽
Спектакль Волшебные часы

Спектакль Волшебные часы

Постановка
Театр Гоголя 0+
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Волшебные часы: новогодняя интерактивная сказка для маленьких

На Малой сцене Театра Гоголя маленьких зрителей ждет новая новогодняя сказка с интерактивной программой. Главные герои — Дед Мороз и Снегурочка — собирают гостей, чтобы отметить Новый Год. Но вот беда: волшебные часы остановились, и праздник под угрозой!

Приключения и загадки

Ребятам предстоит выяснить, кто заколдовал часы и как вернуть время вспять, чтобы Новый Год все-таки наступил. Анатолий Просалов, режиссер-постановщик спектакля, создал атмосферу настоящих новогодних приключений.

Развлечение для всей семьи

В теплой обстановке театра детей ждут не только интересные сюжетные повороты, но и веселые конкурсы, а также загадки от Деда Мороза и Снегурочки. Спектакль идеально подойдет для семей, которые любят праздничные истории и активное участие в событиях.

Приходите встречать Новый Год в Театре Гоголя и станьте частью удивительной новогодней сказки!

Купить билет на спектакль Волшебные часы

Январь
Февраль
2 января пятница
11:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽
3 января суббота
11:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽
4 января воскресенье
11:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽
5 января понедельник
11:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽
6 января вторник
11:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽
7 января среда
11:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽
14:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽
8 января четверг
11:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽
9 января пятница
11:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽
10 января суббота
11:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽
22 февраля воскресенье
11:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽

