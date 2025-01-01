Спектакль Волшебные часы

Волшебные часы: новогодняя интерактивная сказка для маленьких

На Малой сцене Театра Гоголя маленьких зрителей ждет новая новогодняя сказка с интерактивной программой. Главные герои — Дед Мороз и Снегурочка — собирают гостей, чтобы отметить Новый Год. Но вот беда: волшебные часы остановились, и праздник под угрозой!

Приключения и загадки

Ребятам предстоит выяснить, кто заколдовал часы и как вернуть время вспять, чтобы Новый Год все-таки наступил. Анатолий Просалов, режиссер-постановщик спектакля, создал атмосферу настоящих новогодних приключений.

Развлечение для всей семьи

В теплой обстановке театра детей ждут не только интересные сюжетные повороты, но и веселые конкурсы, а также загадки от Деда Мороза и Снегурочки. Спектакль идеально подойдет для семей, которые любят праздничные истории и активное участие в событиях.

Приходите встречать Новый Год в Театре Гоголя и станьте частью удивительной новогодней сказки!