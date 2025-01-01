Меню
Волшебное кольцо
Киноафиша Волшебное кольцо

Спектакль Волшебное кольцо

6+
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль «Волшебное кольцо» — притча о пути к счастью

На берегу Белого моря живёт простой и добродушный мужичок Ванька. Его жизнь полна испытаний: он и холост, и женат, и беден, и богат. Однако, как показывает наш спектакль, счастье не в деньгах и не в одиночестве — радость приходит изнутри.

Спектакль рассказывает о Ваньке на живом и самобытном языке Архангелогородской стороны, погружая зрителей в атмосферу народной мудрости и юмора.

Награды и достижения

Спектакль «Волшебное кольцо» был удостоен Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в 2020 году за «Лучшую сценографию в театре кукол». Кроме того, он получил дипломы за «Лучший спектакль малой формы» и «Лучший актерский состав» на фестивале «Балтийский кукловорот» в том же году.

Не упустите возможность увидеть этот яркий и трогательный спектакль, который заставит вас задуматься о настоящих ценностях в жизни!

Режиссер
Кирилл Смирнов
В ролях
Арина Юдинцева
Кирилл Смирнов

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
ТриЧетыре Санкт-Петербург, просп. Непокоренных, 11
12:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽

