Кукольный спектакль «Волшебное кольцо» — притча о пути к счастью

На берегу Белого моря живёт простой и добродушный мужичок Ванька. Его жизнь полна испытаний: он и холост, и женат, и беден, и богат. Однако, как показывает наш спектакль, счастье не в деньгах и не в одиночестве — радость приходит изнутри.

Спектакль рассказывает о Ваньке на живом и самобытном языке Архангелогородской стороны, погружая зрителей в атмосферу народной мудрости и юмора.

Награды и достижения

Спектакль «Волшебное кольцо» был удостоен Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в 2020 году за «Лучшую сценографию в театре кукол». Кроме того, он получил дипломы за «Лучший спектакль малой формы» и «Лучший актерский состав» на фестивале «Балтийский кукловорот» в том же году.

Не упустите возможность увидеть этот яркий и трогательный спектакль, который заставит вас задуматься о настоящих ценностях в жизни!