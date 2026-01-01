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Волшебное кольцо
Киноафиша Волшебное кольцо

Спектакль Волшебное кольцо

Постановка
Театр на Литейном 6+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Сказка о выборе

«Волшебное кольцо» — это яркая и увлекательная история о любви, предательстве и волшебстве. Главный герой, Ванька, балагур и фантазёр, вовлекает зрителей в свою небылицу.

Герои и сюжет

Ванька делится своими приключениями, в которых участвуют красавица Василиса, её брат и множество других персонажей. В спектакле звучат весёлые частушки и народные песни, которые создают атмосферу настоящего русского праздника.

За доброту Ванька получает волшебное кольцо, исполняющее любые желания. Однако перед ним стоит сложный выбор: использовать магию или создавать счастье своими руками.

Для зрителей

«Волшебное кольцо» — это не только сказка, но и размышление о том, что действительно важно в жизни. Приходите насладиться этой удивительной историей, полной юмора и мудрости.

Режиссер
Иван Рябенко
В ролях
Николай Красноперов
Александра Жарова
Александр Корюковец

Фотографии

Волшебное кольцо Волшебное кольцо Волшебное кольцо
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