Спектакль «Волшебное кольцо» по сказкам Бориса Шергина

Приглашаем детей и взрослых на захватывающее представление! Спектакль «Волшебное кольцо» - это поморская версия знаменитых сказок Бориса Шергина, созданная для юных зрителей от шести лет. Длительность спектакля - 1 час 50 минут с одним антрактом.

Сюжет

В центре истории - приключения необыкновенных героев: Кота Васьки и Пса Журки. Их хозяин, Мартынка, спасает от смерти, и теперь они служат ему верой и правдой. На их пути множество испытаний: от сражений с мышами и раками до столкновений со злой ведьмой-оборотнем.

Герои побывали под землёй и по белу свету, общались с царями и королевишнами, пировали за одним столом. Их захватывающие приключения полны юмора и неожиданностей, и именно об этом вы узнаете, когда посетите спектакль!

Творческая команда

Спектакль реализован под руководством Александра Хухлина, в команде также задействованы Олег Зима, Анна Дворжецкая, Диана Морозова и многие другие талантливые артисты. Хореографом выступил Олег Глушков, световое оформление создал Евгений Виноградов, а музыкальное сопровождение подготовила Валентина Георгиевская.

