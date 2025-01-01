Спектакль Волшебник Изумрудного города

Приключения в Элли из Канзаса: классическая постановка для детей на сцене Молодежного театра

«Волшебник Изумрудного города» – это классическая детская сказка, которая покорила сердца не одного поколения. История наполнена волшебными приключениями и глубокими размышлениями о жизни, добре и любви.

Главная героиня, девочка Элли из Канзаса, оказывается в сказочной стране после урагана, вызванного злой волшебницей Гингемой. В этом удивительном мире её окружают говорящие животные, могущественные волшебники и мудрецы. Элли быстро осознает, что этот мир полон как опасностей, так и чудес.

Друзья на пути к мечте

Чтобы вернуть себе дом, Элли должна найти Великого и Ужасного Волшебника Изумрудного города, который способен исполнить её заветное желание. Однако путь к нему усеян препятствиями. На этом пути она находит верных друзей: Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва. Только вместе, преодолевая трудности и поддерживая друг друга, они смогут справиться с испытаниями и найти Волшебника.

Команда создателей спектакля

Художник по костюмам: Елена Сластникова

Елена Сластникова Композитор: Константин Хазанович

Константин Хазанович Художник по свету: Павел Ларионов

Павел Ларионов Видеохудожник: Дмитрий Иванченко

Смогут ли Элли и её друзья найти дорогу домой и получить то, что они так отчаянно желают? Приходите на наш спектакль и узнайте!