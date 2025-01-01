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Киноафиша Волшебник Изумрудного города

Спектакль Волшебник Изумрудного города

Постановка
Челябинский Молодежный театр 6+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Приключения в Элли из Канзаса: классическая постановка для детей на сцене Молодежного театра

«Волшебник Изумрудного города» – это классическая детская сказка, которая покорила сердца не одного поколения. История наполнена волшебными приключениями и глубокими размышлениями о жизни, добре и любви.

Главная героиня, девочка Элли из Канзаса, оказывается в сказочной стране после урагана, вызванного злой волшебницей Гингемой. В этом удивительном мире её окружают говорящие животные, могущественные волшебники и мудрецы. Элли быстро осознает, что этот мир полон как опасностей, так и чудес.

Друзья на пути к мечте

Чтобы вернуть себе дом, Элли должна найти Великого и Ужасного Волшебника Изумрудного города, который способен исполнить её заветное желание. Однако путь к нему усеян препятствиями. На этом пути она находит верных друзей: Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва. Только вместе, преодолевая трудности и поддерживая друг друга, они смогут справиться с испытаниями и найти Волшебника.

Команда создателей спектакля

  • Художник по костюмам: Елена Сластникова
  • Композитор: Константин Хазанович
  • Художник по свету: Павел Ларионов
  • Видеохудожник: Дмитрий Иванченко

Смогут ли Элли и её друзья найти дорогу домой и получить то, что они так отчаянно желают? Приходите на наш спектакль и узнайте!

Режиссер
Иван Миневцев
В ролях
Марина Депутатова
Екатерина Солнцева
Юлия Миневцева
Алена Свиришевская
Борис Черев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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