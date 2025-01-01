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Волшебник Изумрудного города
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Киноафиша Волшебник Изумрудного города

Спектакль Волшебник Изумрудного города

0+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Масштабное мультижанровое шоу с участием лучших цирковых и театральных артистов

«Волшебник Изумрудного города» — это уникальный мультижанровый спектакль, в создании которого участвуют лучшие цирковые и театральные артисты, талантливые танцоры и клоуны. Это не просто театральное представление, а целое цирковое шоу мирового уровня, которое дарит зрителям массу положительных эмоций.

Добрая история о приключениях

В центре сюжета — девочка Элли и ее верный песик Тотошка, которые отправляются в увлекательное путешествие по дороге из желтого кирпича. Вместе с ними зрители будут искать загадочного волшебника, живущего в Изумрудном городе. На пути к своей цели герои встретят множество интересных персонажей и переживут незабываемые приключения.

Знакомьтесь с любимыми героями

На сцене вас ждут не только Элли и Тотошка, но и такие любимые герои, как Железный Дровосек, Страшила и Трусливый Лев. Каждый из них уникален и обладает своим собственным шармом, что делает спектакль особенно привлекательным для зрителей всех возрастов.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс увидеть этот великолепный спектакль, который сочетает в себе элементы театра, цирка и танца. «Волшебник Изумрудного города» — это история о дружбе, смелости и мечтах, которая обязательно оставит после себя яркие впечатления.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
12:00 от 1300 ₽
26 октября
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
12:00 от 3400 ₽ 15:00
8 ноября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
14:00 от 1300 ₽
22 ноября
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
14:00 от 1300 ₽
29 ноября
КЦ «Салют» Москва, Свободы, 37
18:00 от 1300 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 ноября
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
12:00 от 1200 ₽

Фотографии

Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города

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