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Волшебник Изумрудного города
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Киноафиша Волшебник Изумрудного города

Спектакль Волшебник Изумрудного города

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Сказочная история о храброй девочке Элли

Однажды храбрая девочка Элли вместе с верным песиком Тотошкой была заброшена ураганом в чудесную страну, где все живые существа умеют разговаривать. Там она встретила добрую волшебницу Виллину, которая заглянула в волшебную книгу.

Загадка волшебной книги
Виллина узнала, что Элли сможет вернуться домой, если поможет трём существам исполнить их заветные желания с помощью волшебника Изумрудного города — Гудвина.

Дорога из желтого кирпича
Элли обула серебряные башмачки, найденные Тотошкой в пещере злой Гингемы, и отправилась в опасное путешествие. Дорога из желтого кирпича привела её к новым друзьям: огородному пугалу Страшиле, одинокому Железному Дровосеку и пугливому Трусливому Льву.

Встреча с Гудвином
Герои пришли в Изумрудный город, но волшебник Гудвин согласился помочь только при одном условии: они должны победить злую колдунью Бастинду.

Исполнение желаний
После множества приключений друзья одолели Бастинду, и их заветные желания исполнились. Элли, преодолев все испытания, смогла вернуться домой, а её друзья обрели то, о чём мечтали.

Режиссер
Юрий Дежкин
В ролях
Елизавета Аверьянова
Олег Сушков
Дина Мирбоязова
Екатерина Орлова
Ярослав Минаев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
12:00 от 400 ₽
5 октября
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
12:00 от 600 ₽
18 октября
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
12:00
29 ноября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
12:00 от 400 ₽

Фотографии

Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города

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