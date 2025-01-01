Спектакль Волшебник Изумрудного города

Сказочная история о храброй девочке Элли

Однажды храбрая девочка Элли вместе с верным песиком Тотошкой была заброшена ураганом в чудесную страну, где все живые существа умеют разговаривать. Там она встретила добрую волшебницу Виллину, которая заглянула в волшебную книгу.

Загадка волшебной книги

Виллина узнала, что Элли сможет вернуться домой, если поможет трём существам исполнить их заветные желания с помощью волшебника Изумрудного города — Гудвина.

Дорога из желтого кирпича

Элли обула серебряные башмачки, найденные Тотошкой в пещере злой Гингемы, и отправилась в опасное путешествие. Дорога из желтого кирпича привела её к новым друзьям: огородному пугалу Страшиле, одинокому Железному Дровосеку и пугливому Трусливому Льву.

Встреча с Гудвином

Герои пришли в Изумрудный город, но волшебник Гудвин согласился помочь только при одном условии: они должны победить злую колдунью Бастинду.

Исполнение желаний

После множества приключений друзья одолели Бастинду, и их заветные желания исполнились. Элли, преодолев все испытания, смогла вернуться домой, а её друзья обрели то, о чём мечтали.