Волшебник Изумрудного города
Киноафиша Волшебник Изумрудного города

Спектакль Волшебник Изумрудного города

Постановка
Театр города М. 6+
Режиссер Светлана Погодина
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует к просмотру 

«Волшебник изумрудного города» — это семейный спектакль, который понравится и взрослым, и детям. История о том, как ураган унёс девочку Элли в далёкую страну, полную невероятных открытий и опасных приключений. Элли предстоит встретиться со злой Бастиндой, Великим и Ужасным Гудвином и пережить много увлекательных событий.

Что вас ждет на спектакле
Этот спектакль — настоящая веселая комедия для детей, которая не оставит равнодушными зрителей любого возраста. Он подарит детям незабываемые впечатления, а взрослым — возможность вспомнить собственное детство. Удивительные приключения Элли и её новых друзей, а также встреча с загадочными персонажами не оставят никого равнодушным.


Не упустите шанс погрузиться в атмосферу волшебства и приключений.

Расписание

30 ноября
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
17:00 от 1200 ₽

Фотографии

Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города

