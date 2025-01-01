Спектакль Волшебник Изумрудного города

Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует к просмотру

«Волшебник изумрудного города» — это семейный спектакль, который понравится и взрослым, и детям. История о том, как ураган унёс девочку Элли в далёкую страну, полную невероятных открытий и опасных приключений. Элли предстоит встретиться со злой Бастиндой, Великим и Ужасным Гудвином и пережить много увлекательных событий.

Что вас ждет на спектакле

Этот спектакль — настоящая веселая комедия для детей, которая не оставит равнодушными зрителей любого возраста. Он подарит детям незабываемые впечатления, а взрослым — возможность вспомнить собственное детство. Удивительные приключения Элли и её новых друзей, а также встреча с загадочными персонажами не оставят никого равнодушным.



Не упустите шанс погрузиться в атмосферу волшебства и приключений.