Спектакль Волшебник Изумрудного города

Волшебник Изумрудного города в театре «Легенда»

Уникальное сочетание двух классических книг

Театр «Легенда» представляет захватывающее театральное путешествие по мотивам двух знаменитых произведений: «Волшебник страны Оз» американского писателя Фрэнка Баума и «Волшебник Изумрудного города» советского автора Александра Волкова. Это необычное сочетание позволяет внести в сюжет новые, увлекательные элементы и глубже раскрыть характеры любимых персонажей.

История и персонажи

В нашей постановке доброй девочке Элли предстоит столкнуться с злой волшебницей Гингемой, которая отправляет её в далекую и загадочную страну. Вместе с необычными друзьями — огородным Пугалом, трусливым Львом и Железным Дровосеком — Элли отправляется к могущественному волшебнику Гудвину, надеясь, что он поможет ей вернуться домой.

Темы и послание

Спектакль переносит зрителей в мир волшебства и приключений, демонстрируя, как новая дружба и сплоченность помогают героям преодолевать трудности и исполнять свои заветные желания. Постановка акцентирует важность веры в себя и поддержки близких в трудные моменты.

Погружение в сказочный мир

Яркие костюмы, завораживающие декорации и живое музыкальное сопровождение делают этот спектакль идеальным для всей семьи. Приходите в театр «Легенда» и окунитесь в сказочный мир приключений, волшебства и настоящей дружбы.