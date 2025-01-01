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Волшебник Изумрудного города
Киноафиша Волшебник Изумрудного города

Спектакль Волшебник Изумрудного города

Постановка
Легенда 6+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебник Изумрудного города в театре «Легенда»

Уникальное сочетание двух классических книг

Театр «Легенда» представляет захватывающее театральное путешествие по мотивам двух знаменитых произведений: «Волшебник страны Оз» американского писателя Фрэнка Баума и «Волшебник Изумрудного города» советского автора Александра Волкова. Это необычное сочетание позволяет внести в сюжет новые, увлекательные элементы и глубже раскрыть характеры любимых персонажей.

История и персонажи

В нашей постановке доброй девочке Элли предстоит столкнуться с злой волшебницей Гингемой, которая отправляет её в далекую и загадочную страну. Вместе с необычными друзьями — огородным Пугалом, трусливым Львом и Железным Дровосеком — Элли отправляется к могущественному волшебнику Гудвину, надеясь, что он поможет ей вернуться домой.

Темы и послание

Спектакль переносит зрителей в мир волшебства и приключений, демонстрируя, как новая дружба и сплоченность помогают героям преодолевать трудности и исполнять свои заветные желания. Постановка акцентирует важность веры в себя и поддержки близких в трудные моменты.

Погружение в сказочный мир

Яркие костюмы, завораживающие декорации и живое музыкальное сопровождение делают этот спектакль идеальным для всей семьи. Приходите в театр «Легенда» и окунитесь в сказочный мир приключений, волшебства и настоящей дружбы.

Режиссер
Наталья Сергеева
В ролях
Анна Шмелева
Андрей Позняков
Денис Большев
Василий Башмаков
Виталий Григорьев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
11:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
11:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
11:00 от 1700 ₽

Фотографии

Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города

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