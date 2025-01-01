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Волшебник Изумрудного города
Киноафиша Волшебник Изумрудного города

Спектакль Волшебник Изумрудного города

Постановка
Новосибирский театр кукол 6+
Режиссер Григорий Гольдман
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Волшебник Изумрудного города» в Новосибирском театре кукол

Новосибирский театр кукол приглашает вас на необычную интерпретацию всем известной сказки «Волшебник Изумрудного города». На этот раз история о девочке Элли и её друзьях будет рассказана через призму магии и фокусов, благодаря участию знаменитого иллюзиониста Гарри Гудини.

О спектакле

Захватывающие приключения Элли, Железного Дровосека, Страшилы и Храброго Льва в волшебной стране стали символом дружбы, смелости и ответственности. В этой постановке эти вечные ценности зазвучат по-новому, ведь в спектакль добавлены элементы иллюзии и магии, которые очаруют и детей, и взрослых.

Новая форма и неизменные ценности

Это не просто театральная постановка, а яркий спектакль-аттракцион, где зрителей ждут удивительные превращения, захватывающие приключения и веселые фокусы. Идея добавить в спектакль элементы фокусного искусства помогает сделать историю ещё более волшебной и удивительной.

Для кого этот спектакль?

Постановка адресована прежде всего юным зрителям, но будет интересна и взрослым, которые хотят снова погрузиться в атмосферу детства и насладиться сказкой о силе дружбы и вере в себя. Встреча с любимыми героями на сцене театра обещает стать настоящим праздником.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 13 августа
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
12:00 от 300 ₽

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