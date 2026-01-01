Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Волшебник Изумрудного города

Спектакль Волшебник Изумрудного города

Захватывающая сказка об удивительных приключениях маленькой Элли и её верного друга 6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О спектакле

"Волшебник Изумрудного города" - это захватывающая сказка об удивительных приключениях маленькой Элли и её верного друга, собачки Тотошки. Во время грозы Элли случайно оказывается в магической стране, и чтобы вернуться домой, ей нужно помочь трем существам исполнить их заветные желания. Вместе с Элли читатели познакомятся с интересными персонажами, такими как Страшила, Железный дровосек, Лев, и другие обитатели волшебного королевства. По дороге, вымощенной желтым кирпичом, они отправятся в Изумрудный город, где встретятся с волшебником Гудвином, единственным, кто сможет помочь Элли вернуться домой.

Режиссер
Максим Ларин
В ролях
Игорь Гордеев
Марианна Гордеева
Роман Горбачев
Анастасия Дягилева
Дарья Егорова
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше