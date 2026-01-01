"Волшебник Изумрудного города" - это захватывающая сказка об удивительных приключениях маленькой Элли и её верного друга, собачки Тотошки. Во время грозы Элли случайно оказывается в магической стране, и чтобы вернуться домой, ей нужно помочь трем существам исполнить их заветные желания. Вместе с Элли читатели познакомятся с интересными персонажами, такими как Страшила, Железный дровосек, Лев, и другие обитатели волшебного королевства. По дороге, вымощенной желтым кирпичом, они отправятся в Изумрудный город, где встретятся с волшебником Гудвином, единственным, кто сможет помочь Элли вернуться домой.