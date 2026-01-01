Спектакль Волшебник Изумрудного города

Волшебник Изумрудного города
6+
Продолжительность 120 минут
О спектакле

Музыкальная сказка в двух действиях по произведению А. Волкова

История начинается с урагана, который переносит девочку Элли и ее верного пса Тотошку в Волшебную страну. Чтобы вернуться домой к маме и папе, им необходимо добраться до мудрого Гудвина в Изумрудном городе.

Дорога, вымощенная желтым кирпичом, полна опасностей и испытаний. Только те, кто смел, умен и ценит дружбу, смогут преодолеть все преграды на своем пути.

Новый спектакль, организованный Государственным академическим русским драматическим театром Республики Башкортостан, обещает зрителям яркие декорации и захватывающую музыку. Это постановка, которая способна восхитить как детей, так и взрослых, ведь в каждом из нас живёт мечта о чудесах!

Спектакль проходит с антрактом, что позволяет зрителям насладиться этой волшебной историей в удобном темпе.

