Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Волшебник изумрудного города
Киноафиша Волшебник изумрудного города

Спектакль Волшебник изумрудного города

Постановка
Зазеркалье 6+
Возраст 6+

О спектакле

Мюзикл для всей семьи в Петербурге

Детский музыкальный театр «Зазеркалье» приглашает вас на незабываемый мюзикл Евгения Загота «Волшебник Изумрудного города». Этот спектакль увлекает юных зрителей в волшебную страну, где Дороти и её друзья учатся силе дружбы и упорству на пути к мечте.

Музыка и яркие образы

Музыкальное оформление мюзикла впечатляет своими яркими мелодиями и великолепной оркестровкой. Композитор Евгений Загот создал работу, интересную как для детей, так и для взрослых. Это идеальный выбор для семейного выхода, наполняющий сердца зрителей глубокими смыслами и красивыми музыкальными моментами.

Вдохновение создателя

Евгений Загот, замечательный композитор, дирижер, аранжировщик и продюсер, впервые представил этот мюзикл в 2019 году. Он делится: «Волшебник Изумрудного города» — один из ярких вкусов детства. Я осознал это, когда у меня стали подрастать дети. Я вместе с ними вновь окунулся в атмосферу этой мудрой истории.»

По его словам, работа над мюзиклом была шансом сделать что-то действительно важное не только для своих детей, но и для всех зрителей. «Когда пишешь такой семейный мюзикл, будто катаешься на машине времени в детство и обратно. Эти полеты обладают мощным терапевтическим эффектом», — добавляет композитор.

Не упустите возможность увидеть этот замечательный мюзикл, который оставит яркие впечатления и подарит всем зрителям хорошее настроение!

В ролях
Малевский Б

Купить билет на спектакль Волшебник изумрудного города

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
12 июня пятница
19:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 1300 ₽

В ближайшие дни

Муха-цокотуха
0+
Детский Иммерсивный

Муха-цокотуха

13 июня в 11:00 Малышок
от 900 ₽
Детектор лжи
16+
Комедия

Детектор лжи

20 июня в 19:00 Русская антреприза им. Андрея Миронова
от 1000 ₽
Я — Зощенко
16+
Драма

Я — Зощенко

25 июня в 19:00 Мастерская
от 1200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше