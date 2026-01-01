Спектакль Волшебник изумрудного города

Мюзикл для всей семьи в Петербурге

Детский музыкальный театр «Зазеркалье» приглашает вас на незабываемый мюзикл Евгения Загота «Волшебник Изумрудного города». Этот спектакль увлекает юных зрителей в волшебную страну, где Дороти и её друзья учатся силе дружбы и упорству на пути к мечте.

Музыка и яркие образы

Музыкальное оформление мюзикла впечатляет своими яркими мелодиями и великолепной оркестровкой. Композитор Евгений Загот создал работу, интересную как для детей, так и для взрослых. Это идеальный выбор для семейного выхода, наполняющий сердца зрителей глубокими смыслами и красивыми музыкальными моментами.

Вдохновение создателя

Евгений Загот, замечательный композитор, дирижер, аранжировщик и продюсер, впервые представил этот мюзикл в 2019 году. Он делится: «Волшебник Изумрудного города» — один из ярких вкусов детства. Я осознал это, когда у меня стали подрастать дети. Я вместе с ними вновь окунулся в атмосферу этой мудрой истории.»

По его словам, работа над мюзиклом была шансом сделать что-то действительно важное не только для своих детей, но и для всех зрителей. «Когда пишешь такой семейный мюзикл, будто катаешься на машине времени в детство и обратно. Эти полеты обладают мощным терапевтическим эффектом», — добавляет композитор.

