Спектакль Волшебник Изумрудного города

На встречу к Гудвину! Детский мюзикл в Краснодаре

За поисками ответов к Гудвину по дороге из жёлтого кирпича отправятся Элли, Тотошка и их друзья — артисты Молодёжного театра и Музыкального шоу-театра «Премьера». Спектакль основан на сказке Александра Волкова, который является вольным и дополненным пересказом книги американского писателя Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». Эта история уже неоднократно становилась основой для кино и театральных постановок.

Режиссёр-постановщик Иван Чумаченко, который также является автором инсценировки, подчеркивает, что мало кому удалось воплотить богатейший сказочный мир, содержащийся в произведении Волкова. Именно это волшебство режиссёр и художник-постановщик Александр Якунин, известный по спектаклю «Любовь и голуби», стремятся передать зрителям. Они обещают создать на сцене светлый, яркий и радостный мир, который не оставит равнодушным никого.

Новый спектакль Дворца искусств рассказывает о важности веры в чудо. И если ты всей душой стремишься к нему, то, возможно, всё станет реальностью. Всё зависит от того, насколько ты его достоин.

Спектакль предназначен для зрителей от шести лет. В любом возрасте полезно поверить в то волшебное, что в твоей жизни ещё может произойти.