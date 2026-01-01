Спектакль Волшебник Изумрудного города

Волшебник Изумрудного города. Масштабная кукольная постановка по мотивам сказки Александра Волкова

Это масштабная постановка по мотивам сказки Александра Волкова. Спектакль порадует зрителей разнообразием кукольных элементов: в нем участвует около 15 актеров, которые остаются невидимыми для зрителей, создавая магию оживших героев — Элли, Тотошки, Страшилы, Железного Дровосека и Трусливого Льва.

Постановка не только развлекает, но и прививает важные уроки о дружбе, верности и взаимовыручке. Каждый персонаж на сцене отражает уникальные качества, что позволяет зрителям лучше понять ценности, о которых говорится в сказке.

Приходите и насладитесь волшебством театра, в котором эта адаптация сказки оживает на ваших глазах!