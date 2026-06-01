Спектакль Волшебник изумрудного города

Спектакль Башкирского театра кукол: путешествие с Элли и Тотошкой

Башкирский театр кукол приглашает вас на волшебное представление о приключениях девочки Элли и её преданного пса Тотошки по жёлтой кирпичной дороге. Это яркая история погружает зрителей в домашние традиции театра, где куклы рассказывают о настоящей дружбе и бесстрашии.

В спектакле Элли встречает удивительных персонажей: Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва. Эти герои помогут ей преодолеть все преграды на пути к возвращению домой, а также раскроют тайны Изумрудного города, где обитает Великий Гудвин. Не обойдётся и без борьбы с коварной ведьмой Бастиндой, которая станет серьезным испытанием для всех героев.

Этот спектакль создан для тех, кто ценит волшебные истории и театральные постановки с куклами. Здесь каждый зритель найдёт что-то для себя — будь то урок о силе дружбы или просто сказочное развлечение.

Не упустите шанс пройти по дороге из жёлтого кирпича и доказать, что настоящая дружба способна преодолеть любые невзгоды!