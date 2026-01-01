Оповещения от Киноафиши
Волшебник изумрудного города
Киноафиша Волшебник изумрудного города

Спектакль Волшебник изумрудного города

0+
Возраст 0+

О спектакле

 Премьера фэнтези-спектакля «Волшебник Изумрудного Города» в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас на грандиозную премьеру фэнтези-спектакля «Волшебник Изумрудного Города» в исполнении команды Московского театра Н. Сац под руководством режиссёра Валерия Меркулова. Эта музыкальная сказка станет настоящим событием для всей семьи!

Поднимайтесь выше радуги и готовьтесь к встрече с Дороти и её друзьями на дороге из желтого кирпича. Увлекательный путь приведет вас через заколдованные леса, царства злых ведьм и добрых фей в сказочный Изумрудный город, где любая мечта обретает реальность.

Спектакль рассказывает о приключениях маленькой девочки Дороти и её верного щенка Тотошки, а также Железного Дровосека и Соломенного Чучела. Их путь полон опасностей: злая колдунья создаёт опасные ситуации на каждом шагу, в Голубом и Желтом королевствах друзья едва не теряются, и даже в Изумрудном городе их ждут неожиданные сюрпризы. Но, как и в любой сказке, всё завершается хорошо.

Не упустите возможность увидеть эту яркую и волшебную историю на сцене!

Купить билет на спектакль Волшебник изумрудного города

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
28 февраля суббота
12:00
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
от 1000 ₽
18:00
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 1000 ₽

