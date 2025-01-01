Меню
Волшебник Изумрудного города
Киноафиша Волшебник Изумрудного города

Спектакль Волшебник Изумрудного города

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О спектакле

Загадочная страна чудес: спектакль по мотивам произведения Александра Волкова

Приглашаем вас в увлекательный мир Волшебной страны! По пьесе Анны Богачевой, основанной на знаменитом произведении Александра Волкова, зрители познакомятся с приключениями смелой девочки Элли и её верного спутника, песика Тотошки.

Забавные персонажи и волшебник Гудвин

Элли и Тотошка оказываются в странe, где звери и птицы могут говорить, а чучело из соломы и железный дровосек ведут себя как настоящие герои. Главная цель их путешествия — встретиться с таинственным волшебником Гудвином, который способен помочь им вернуться домой.

Приключения на дороге из желтого кирпича

На пути к Гудвину девочка встретит множество очаровательных персонажей и столкнется с разнообразными приключениями. Вместе они будут преодолевать трудности и опасности, используя силу дружбы и взаимовыручки. Эмоциональная насыщенность спектакля обязательно привлечет внимание зрителей всех возрастов.

Не упустите возможность увидеть премьеру

Спектакль станет прекрасным подарком для всей семьи, дарящим радость и вдохновение. Не пропустите шанс стать частью этой волшебной истории!

Декабрь
Январь
Февраль
28 декабря воскресенье
10:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽
12:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽
14:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽
20 января вторник
11:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽
10 февраля вторник
11:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽

