Спектакль Волшебник Изумрудного города

Загадочная страна чудес: спектакль по мотивам произведения Александра Волкова

Приглашаем вас в увлекательный мир Волшебной страны! По пьесе Анны Богачевой, основанной на знаменитом произведении Александра Волкова, зрители познакомятся с приключениями смелой девочки Элли и её верного спутника, песика Тотошки.

Забавные персонажи и волшебник Гудвин

Элли и Тотошка оказываются в странe, где звери и птицы могут говорить, а чучело из соломы и железный дровосек ведут себя как настоящие герои. Главная цель их путешествия — встретиться с таинственным волшебником Гудвином, который способен помочь им вернуться домой.

Приключения на дороге из желтого кирпича

На пути к Гудвину девочка встретит множество очаровательных персонажей и столкнется с разнообразными приключениями. Вместе они будут преодолевать трудности и опасности, используя силу дружбы и взаимовыручки. Эмоциональная насыщенность спектакля обязательно привлечет внимание зрителей всех возрастов.

Не упустите возможность увидеть премьеру

Спектакль станет прекрасным подарком для всей семьи, дарящим радость и вдохновение. Не пропустите шанс стать частью этой волшебной истории!