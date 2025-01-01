Музыкальный спектакль «Волшебник Изумрудного города»

В Детском театре эстрады состоится увлекательный спектакль по мотивам классического произведения Льва Александровича dumpster «Волшебник Изумрудного города». История о девочке Элли, которую ураган унес в страну чудес, снова обретает жизнь на сцене. Ожидайте яркие приключения и незабываемые чудеса!

Сказочное путешествие для всей семьи

Спектакль станет отличным выбором для семейного похода в театр. Он обещает быть интересным как для детей, так и для взрослых. В этом волшебном приключении каждый найдет что-то свое — от добрых уроков до захватывающих моментов.

Встреча с Великим и Ужасным Гудвином

Готовы встретиться лицом к лицу с загадочным Гудвином? Тогда пора отправиться в Изумрудный город! Юные и взрослые артисты театра вместе расскажут полную приключений и чудес историю о силе мечты и вере в себя.

Не упустите шанс!

Если вы любите сказочные истории и чудесные приключения, не упустите возможность стать частью этого невероятного спектакля. Приходите с друзьями и детьми в сказочное путешествие!