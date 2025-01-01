Меню
Волшебник Изумрудного города
Спектакль Волшебник Изумрудного города

6+
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+

О спектакле

Интерактивный спектакль «Волшебник изумрудного города» в парке «Волшебная миля»

Приглашаем вас на уникальный интерактивный спектакль для детей от 5 лет и старше – «Волшебник изумрудного города», который пройдет в атмосферном парке «Волшебная миля». Погрузитесь в мир любимого произведения и узнайте, что же такое счастье и как его найти!

О спектакле

Спектакль представляет собой иммерсивное прочтение известной истории о девочке Элли, её верном псе Тотошке и таинственном волшебнике Гудвине. Зрители станут частью сюжета, отправившись в увлекательное путешествие по Волшебной стране под руководством Элли. Эта версия знакомой сказки порадует неожиданными поворотами и оригинальным финалом.

Что ждет вас?

На своем пути к Изумрудному городу, герои встречают мудрое Пугало, добродушного Железного дровосека и смелого Льва, который мечтает о бесстрашии. Все эти встречи помогут не только самим героям, но и всем зрителям поверить в свои силы и осуществить мечты.

Важно знать

  • Спектакль длится 45 минут.
  • Дети до 5 лет могут присутствовать только в сопровождении взрослых.
  • Для участия взрослым необходимо приобрести билет на спектакль, а не входной билет в парк.

Что включено в стоимость билета

  • Посещение парка без ограничения времени;
  • Доступ к игровым пространствам и аттракционам;
  • Участие во всех мастер-классах в течение дня;
  • Посещение сферического кинотеатра;
  • Интерактивные мероприятия и анимационные программы;
  • Бесплатные кулеры с питьевой водой;
  • Wi-Fi на территории парка.

Обратите внимание

При посещении парка необходимо иметь сменную обувь для всех, включая взрослых. Будьте готовы к незабываемым приключениям в мире волшебства и сказки!

Декабрь
Январь
13 декабря суббота
17:00
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
от 490 ₽
19 декабря пятница
16:30
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
от 490 ₽
20 декабря суббота
14:00
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
от 490 ₽
21 декабря воскресенье
19:00
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
от 490 ₽
25 декабря четверг
14:00
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
от 490 ₽
27 декабря суббота
16:00
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
от 490 ₽
29 декабря понедельник
16:00
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
от 490 ₽
30 декабря вторник
17:00
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
от 490 ₽
6 января вторник
16:30
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
от 490 ₽
7 января среда
14:00
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
от 490 ₽
11 января воскресенье
17:00
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
от 490 ₽

