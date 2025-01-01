Интерактивный спектакль «Волшебник изумрудного города» в парке «Волшебная миля»

Приглашаем вас на уникальный интерактивный спектакль для детей от 5 лет и старше – «Волшебник изумрудного города», который пройдет в атмосферном парке «Волшебная миля». Погрузитесь в мир любимого произведения и узнайте, что же такое счастье и как его найти!

О спектакле

Спектакль представляет собой иммерсивное прочтение известной истории о девочке Элли, её верном псе Тотошке и таинственном волшебнике Гудвине. Зрители станут частью сюжета, отправившись в увлекательное путешествие по Волшебной стране под руководством Элли. Эта версия знакомой сказки порадует неожиданными поворотами и оригинальным финалом.

Что ждет вас?

На своем пути к Изумрудному городу, герои встречают мудрое Пугало, добродушного Железного дровосека и смелого Льва, который мечтает о бесстрашии. Все эти встречи помогут не только самим героям, но и всем зрителям поверить в свои силы и осуществить мечты.

Важно знать

Спектакль длится 45 минут.

Дети до 5 лет могут присутствовать только в сопровождении взрослых.

Для участия взрослым необходимо приобрести билет на спектакль, а не входной билет в парк.

Что включено в стоимость билета

Посещение парка без ограничения времени;

Доступ к игровым пространствам и аттракционам;

Участие во всех мастер-классах в течение дня;

Посещение сферического кинотеатра;

Интерактивные мероприятия и анимационные программы;

Бесплатные кулеры с питьевой водой;

Wi-Fi на территории парка.

Обратите внимание

При посещении парка необходимо иметь сменную обувь для всех, включая взрослых. Будьте готовы к незабываемым приключениям в мире волшебства и сказки!