Спектакль Волшебник Изумрудного города

Приглашаем вас на уникальный интерактивный спектакль для детей от 5 лет и старше – «Волшебник изумрудного города», который пройдет в атмосферном парке «Волшебная миля». Погрузитесь в мир любимого произведения и узнайте, что же такое счастье и как его найти!
Спектакль представляет собой иммерсивное прочтение известной истории о девочке Элли, её верном псе Тотошке и таинственном волшебнике Гудвине. Зрители станут частью сюжета, отправившись в увлекательное путешествие по Волшебной стране под руководством Элли. Эта версия знакомой сказки порадует неожиданными поворотами и оригинальным финалом.
На своем пути к Изумрудному городу, герои встречают мудрое Пугало, добродушного Железного дровосека и смелого Льва, который мечтает о бесстрашии. Все эти встречи помогут не только самим героям, но и всем зрителям поверить в свои силы и осуществить мечты.
При посещении парка необходимо иметь сменную обувь для всех, включая взрослых. Будьте готовы к незабываемым приключениям в мире волшебства и сказки!