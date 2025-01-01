Меню
Волшебник изумрудного города
Билеты от 1700₽
Киноафиша Волшебник изумрудного города

Спектакль Волшебник изумрудного города

0+
Возраст 0+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Волшебник Изумрудного города. Мюзикл в 2-х действиях

Либретто: Роксана Сац и Виктор Рябов по мотивам сказок Л. Ф. Баумa

Композитор: Игорь Якушенко

Постановка: заслуженный деятель искусств России Виктор Рябов

Приключения в сказочном мире

Если вам нравится американский мюзикл, не упустите возможность посетить спектакль «Волшебник Изумрудного города». Этот увлекательный мюзикл, созданный российским композитором по западному образцу, основан на известной сказке, и уже завоевал симпатии зрителей.

Путь Дороти и её друзей

Спектакль с музыкальными номерами и танцами рассказывает о чудесных приключениях главной героини Дороти и её верных спутников: собачки Тотошки, Железного Дровосека и Соломенного Чучела. Вместе они отправляются в поисках волшебного Изумрудного города, посещая Голубое и Желтое королевства. На их пути возникают опасности, включая схватку со злой колдуньей, но, как и полагается в хорошей сказке, все заканчивается благополучно.

Информация для зрителей

Продолжительность: 2 часа 20 минут (с антрактом)

Купить билет на спектакль Волшебник изумрудного города

Ноябрь
23 ноября воскресенье
17:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1700 ₽

