Либретто: Роксана Сац и Виктор Рябов по мотивам сказок Л. Ф. Баумa
Композитор: Игорь Якушенко
Постановка: заслуженный деятель искусств России Виктор Рябов
Если вам нравится американский мюзикл, не упустите возможность посетить спектакль «Волшебник Изумрудного города». Этот увлекательный мюзикл, созданный российским композитором по западному образцу, основан на известной сказке, и уже завоевал симпатии зрителей.
Спектакль с музыкальными номерами и танцами рассказывает о чудесных приключениях главной героини Дороти и её верных спутников: собачки Тотошки, Железного Дровосека и Соломенного Чучела. Вместе они отправляются в поисках волшебного Изумрудного города, посещая Голубое и Желтое королевства. На их пути возникают опасности, включая схватку со злой колдуньей, но, как и полагается в хорошей сказке, все заканчивается благополучно.
Продолжительность: 2 часа 20 минут (с антрактом)