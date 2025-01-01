Меню
Волшебник Изумрудного города
Киноафиша Волшебник Изумрудного города

Спектакль Волшебник Изумрудного города

Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 6+
Режиссер Александр Мацко
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Приключения в Волшебной стране: спектакль для юных зрителей

Маленькие зрители смогут отправиться в путешествие по Волшебной стране вместе с персонажами любимой книги, навстречу самым заветным мечтам. В этом захватывающем спектакле вас ждут незабываемые приключения с Элли и её друзьями — Железным дровосеком, соломенным Страшилой и добрым Львом.

Испытания и дружба

Сможет ли Железный дровосек обрести чуткое сердце? Как соломенному Страшиле стать самым умным пугалом, а доброму Льву поверить в собственную смелость? Элли и её попутчикам предстоит преодолеть множество испытаний: победить злодеев, разоблачить хитрецов и научиться настоящей дружбе. Этот спектакль не только развлекает, но и учит детей важным жизненным урокам.

Музыка от известного композитора

Музыку к спектаклю специально для Краснодарского музыкального театра написал знаменитый московский композитор Евгений Загот. Он является номинантом Национальной театральной премии «Золотая маска» (2019) и двукратным обладателем Национальной премии «Музыкальное сердце театра» (2007, 2012). Его талант делает спектакль ещё более запоминающимся, добавляя волшебства к уже увлекательной истории.

Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и дружбы. Это шоу подарит яркие эмоции как детям, так и взрослым!

В других городах

Краснодар, 25 октября
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
11:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽
Краснодар, 26 октября
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
11:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽

Фотографии

Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города

