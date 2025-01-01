Волшебник изумрудного города

Сказка о храброй девочке: Музыкальное приключение в Волшебной стране

Уральский государственный русский оркестр под управлением дирижёра Сергея Филиппенко приглашает зрителей на увлекательное музыкальное путешествие. В программе прозвучат произведения известных композиторов, таких как Д. Говард, Г. Шор, К. Орф, К. Монтеверди, М. Найман, Г. Манчини и других.

Сказка, завоевавшая сердца

История о храброй девочке Элли, унесённой ураганом из родного Канзаса в неведомую Волшебную страну, завоевала множество детских сердец. Но не только детей! Это музыкальное произведение о дружбе, смелости и волшебстве обязательно понравится и взрослым зрителям.

Приключения на пути к Изумрудному городу

На пути к Изумрудному городу маленькую Элли ожидает множество чудес и опасностей. Вместе с верным Тотошкой, добрым Железным Дровосеком, Трусливым Львом и смекалистым Страшилой она преодолеет все преграды. Даже если это дорога из жёлтого кирпича, с друзьями любая задача оказывается по плечу!

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность стать частью этой невероятной музыкальной истории. Приходите на спектакль, который подарит вам незабываемые эмоции и вернёт в детство!