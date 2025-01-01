Спектакль Волшебник Изумрудного города

Мюзикл «Волшебник изумрудного города» Детского музыкального театра им. Н. Сац

Детский музыкальный театр им. Н. Сац и Культурный центр «Меридиан» представляют легендарный мюзикл Игоря Якушенко «Волшебник изумрудного города» — один из самых любимых зрителями.

Сюжет и герои

Красочный музыкальный спектакль рассказывает о путешествии за счастьем и мечтой маленькой девочки Дороти и её друзей: собачки Тотошки, Железного Дровосека и Соломенного Чучела. На их пути встречаются опасности: злая колдунья строит козни на каждом шагу, а в Голубом и Желтом королевствах они едва не сбиваются с пути. Даже в самом Изумрудном городе их ждут неожиданные сюрпризы.

Темы дружбы и преодоления

Но несмотря на все трудности, дружба, упорство и взаимовыручка помогают героям преодолеть все препятствия. В итоге добро побеждает зло — вечная тема, которая находит отклик в сердцах зрителей.

Музыкальное сопровождение

Мюзикл идет в сопровождении оркестра, что добавляет динамики и яркости в каждую сцену. Зрители смогут насладиться не только увлекательным сюжетом, но и великолепной музыкой.

Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль, который понравится как детям, так и взрослым!