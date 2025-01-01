Спектакль Волшебник Изумрудного города

Музыкальный спектакль для детей в Особняке Мясникова

12 апреля в 12:00 вас ждет музыкальный спектакль для всей семьи, поставленный по мотивам повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Это событие пройдет в концертном зале Особняка Мясникова — историческом месте, сохранившем атмосферу дореволюционного Петербурга.

Историческая атмосфера особняка Мясникова

Гости музыкального спектакля окажутся в месте, где в прошлом столетии собирались главные представители светского общества города и всей России. Здесь встречались такие знаменитости, как прима-балерина Матильда Кшесинская и режиссер Всеволод Мейерхольд. Камерность пространства позволит вам насладиться спектаклем на расстоянии вытянутой руки, погружаясь в сюжет и чувствуя себя частью знаменитой истории.

Захватывающий сюжет «Волшебника изумрудного города»

«Нет на свете волшебников!» — думала девочка Элли и очень этому огорчалась. Однажды неведомый ураган унёс её с верным другом, собачкой Тотошкой, в Волшебную страну. Там живут удивительные человечки, а правят всем настоящие волшебники и волшебницы. Чтобы вернуться домой, Элли с Тотошкой нужно отправиться в Изумрудный город к великому и ужасному Гудвину и помочь своим верным друзьям — Страшиле, Железному Дровосеку и Трусливому Льву — осуществить их заветные желания.

Музыкальное сопровождение

Захватывающую историю дополнит виртуозная флейта в сопровождении гитары. Музыкальный спектакль для вас исполнят:

Дарья Вершинина — рассказчик, актриса Молодежного театра на Фонтанке

Мария Красильникова — флейта

Даниил Кузнецов — гитара

Творческая команда

Спектакль подготовлен командой «Атлас искусства» — творческим проектом для семейной аудитории, в который входят профессиональные музыканты и актеры из разных театров.

Дополнительные возможности

До начала события и во время антракта у вас будет возможность свободно прогуляться по особняку, отдохнуть в парадных и гостиных XIX века, сделать фотографии в интерьере стиля необарокко или заглянуть в бар за напитками и классическими театральными закусками.