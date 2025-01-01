Спектакль-игра для детей «Волшебник изумрудного города»

Приглашаем вас и ваших детей на захватывающий спектакль-игру «Волшебник изумрудного города», который пройдет в уютном театре «ВНЕ…ТЕАТР» в креативном пространстве ARTPLAY. Это уникальное представление объединяет живую игру актеров и элементы кукольного театра, создавая незабываемую атмосферу для юных зрителей.

Интерактивный формат

Каждый из маленьких гостей станет полноправным участником волшебного действия. В этом спектакле зрительный зал не отделяется занавесом от сцены — каждый ребенок вместе с актерами и удивительными куклами-персонажами сказки А.М. Волкова отправится в увлекательное путешествие по извивающейся дороге из желтого кирпича. Ваши дети проявят смелость и находчивость, чтобы достичь своей заветной цели и попасть во дворец Великого и Ужасного Гудвина.

Кому подойдет спектакль

Оптимальный возраст участников спектакля-игры — 6-9 лет. Мы также рады видеть родителей, которые могут наблюдать за выступлением со стороны и поддерживать своих детей в этом увлекательном приключении.

Что взять с собой

Для комфортного участия в спектакле юным зрителям обязательно потребуется сменная обувь и удобная одежда. Подготовьте детей к волшебному путешествию!

Не упустите возможность погрузиться в мир сказки, который только что ожил на сцене. Ждем вас на спектакле «Волшебник изумрудного города»!