Музыкальный спектакль для детей в концертном зале Екатерининского собрания

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Волшебник изумрудного города» по мотивам знаменитой повести Александра Волкова. Эта история о девочке Элли, которая искренне верила, что волшебников не существует. Но однажды судьба подарила ей незабываемое приключение.

Сюжет: Волшебный мир и верные друзья

Элли вместе со своим верным другом, собачкой Тотошкой, оказывается в Волшебной стране, где все вокруг говорит и удивляет. Здесь живут необычные человечки, птицы и звери, а правят ими настоящие волшебники и волшебницы. Чтобы вернуться домой, Элли с Тотошкой должны отправиться в Изумрудный город к великому и ужасному Гудвину. По пути они встретят своих верных друзей — Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва, которым помогут осуществить их заветные желания.

Музыкальное сопровождение

Захватывающая история будет сопровождаться виртуозной музыкой, которую исполнит талантливый дуэт: Ксения Куэльяр на флейте и Михаил Блехер на фортепиано. Нежный и порхающий звук флейты добавит волшебства в этот необычный спектакль.

Формат и продолжительность

Спектакль продлится от 45 до 60 минут и станет отличным выбором для семейного просмотра. Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и приключений!