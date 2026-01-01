Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
«Волшебник изумрудного города». Гастроли в Астане
Киноафиша «Волшебник изумрудного города». Гастроли в Астане

Спектакль «Волшебник изумрудного города». Гастроли в Астане

Постановка
Театр «Жас Сахна»
Продолжительность 50 минут

О спектакле

Красочный спектакль для детей в Астане

«Всеми любимая история, приключившаяся по дороге в Изумрудный город, расскажет о доброй девочке Элли и ее верных спутниках. Они докажут, что вера в чудо, смелость и настоящая дружба способны преодолеть любые преграды на пути к заветной мечте.

Красочный спектакль для всей семьи

Спектакль обещает быть ярким и запоминающимся. Зрителей ждут красочные спецэффекты, великолепные костюмы и увлекательные декорации, которые создадут атмосферу настоящей сказки. Каждый зритель сможет не только насладиться сюжетом, но и увидеть великолепие театрального искусства в действии.

Гастроли театра «Жас Сахна»

Постановщик спектакля - Алматинский театр «Жас Сахна». Этот театр славится своими яркими и эмоциональными выступлениями, а значит, зрители могут рассчитывать на высокое качество исполнения и артистическую работу актеров.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше