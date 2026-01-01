Красочный спектакль для детей в Астане

«Всеми любимая история, приключившаяся по дороге в Изумрудный город, расскажет о доброй девочке Элли и ее верных спутниках. Они докажут, что вера в чудо, смелость и настоящая дружба способны преодолеть любые преграды на пути к заветной мечте.

Красочный спектакль для всей семьи

Спектакль обещает быть ярким и запоминающимся. Зрителей ждут красочные спецэффекты, великолепные костюмы и увлекательные декорации, которые создадут атмосферу настоящей сказки. Каждый зритель сможет не только насладиться сюжетом, но и увидеть великолепие театрального искусства в действии.

Гастроли театра «Жас Сахна»

Постановщик спектакля - Алматинский театр «Жас Сахна». Этот театр славится своими яркими и эмоциональными выступлениями, а значит, зрители могут рассчитывать на высокое качество исполнения и артистическую работу актеров.