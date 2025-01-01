Спектакль Волшебник Изумрудного города. Элли и ее друзья

Путешествие в Изумрудный город: сказка о смелости и дружбе

Добрая история о храброй девочке Элли и её необычных друзьях, которые отправились в Изумрудный город за исполнением заветных желаний.

Испытания на пути к мечте

На их пути было немало испытаний, но благодаря дружбе, взаимовыручке и вере в лучшее, они смогли преодолеть все трудности.

Великий и Могучий Гудвин

Друзья встретили Великого и Могучего Гудвина, который помог каждому найти ответ на свой вопрос.

Победа и вера в лучшее

Сказка напоминает, что даже в самых сложных ситуациях важно оставаться собой и никогда не терять надежду.