Спектакль Волшебник Изумрудного города. Элли и ее друзья

Добрая история о храброй девочке Элли и её необычных друзьях, которые отправились в Изумрудный город за исполнением заветных желаний.
Испытания на пути к мечте
На их пути было немало испытаний, но благодаря дружбе, взаимовыручке и вере в лучшее, они смогли преодолеть все трудности.
Великий и Могучий Гудвин
Друзья встретили Великого и Могучего Гудвина, который помог каждому найти ответ на свой вопрос.
Победа и вера в лучшее
Сказка напоминает, что даже в самых сложных ситуациях важно оставаться собой и никогда не терять надежду.