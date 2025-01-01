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Волшебник Изумрудного города. Элли и ее друзья
Билеты от 800₽
Киноафиша Волшебник Изумрудного города. Элли и ее друзья

Спектакль Волшебник Изумрудного города. Элли и ее друзья

Постановка
Театр марионеток 6+
Режиссер Ирина Крячун
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Путешествие в Изумрудный город: сказка о смелости и дружбе

Добрая история о храброй девочке Элли и её необычных друзьях, которые отправились в Изумрудный город за исполнением заветных желаний.

Испытания на пути к мечте
На их пути было немало испытаний, но благодаря дружбе, взаимовыручке и вере в лучшее, они смогли преодолеть все трудности.

Великий и Могучий Гудвин
Друзья встретили Великого и Могучего Гудвина, который помог каждому найти ответ на свой вопрос.

Победа и вера в лучшее
Сказка напоминает, что даже в самых сложных ситуациях важно оставаться собой и никогда не терять надежду.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
12:00 от 800 ₽
20 сентября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
12:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽

Фотографии

Волшебник Изумрудного города. Элли и ее друзья Волшебник Изумрудного города. Элли и ее друзья Волшебник Изумрудного города. Элли и ее друзья Волшебник Изумрудного города. Элли и ее друзья Волшебник Изумрудного города. Элли и ее друзья Волшебник Изумрудного города. Элли и ее друзья

В ближайшие дни

Иное место
16+
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Иное место
3 августа в 16:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
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