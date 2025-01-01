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Волшебница Виолончель. Сказка в сказке
Киноафиша Волшебница Виолончель. Сказка в сказке

Волшебница Виолончель. Сказка в сказке

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебный концерт для детей «Сказки на виолончели» в Доме Кочневой

Своей волшебной палочкой-смычком виолончель творит настоящие чудеса! Приглашаем маленьких зрителей в увлекательное путешествие в мир музыки и сказок.

Сказка в старом замке

В этом концерте дети окунутся в атмосферу старого замка, где живёт «бабушка скрипки» — волшебница виолончель. Она расскажет малышам одну из своих любимых сказок. В ходе представления ребята ненадолго «заснут» вместе со Спящей красавицей.

Музыка, которая расколдовывает

Но не стоит волноваться! С помощью музыки великих композиторов, дети смогут расколдовать принцессу от сна. Они станут активными участниками сказочных событий и узнают о самых сокровенных секретах инструмента. Ребята познакомятся с тайнами смычка, узнают, зачем нужны ушки виолончели, и много другого интересного!

Музицирование в оркестре

В конце концерта все маленькие слушатели смогут музицировать в оркестре вместе с артистами Мариинского театра. Это уникальная возможность почувствовать себя настоящими музыкантами!

Мастер-класс от артистов

После концерта каждый ребёнок получит мастер-класс игры на виолончели от артиста Мариинского театра. А в этом мастер-классе папам будет помогать шестилетний виолончелист-сын!

Детали концерта

  • Режиссёр и автор: Ольга Пикколо
  • Артисты:
    • Леонид Аникин (виолончель)
    • Татьяна Аникина (фортепиано)
    • Алексей Аникин (виолончель)
    • Анна Аникина (скрипка)
  • Продолжительность: 35–45 минут
  • Важно: Билеты должны приобретаться для каждого зрителя, вне зависимости от возраста.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 мая
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
12:00 от 1200 ₽

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