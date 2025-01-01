Волшебница Виолончель. Сказка в сказке

Волшебный концерт для детей «Сказки на виолончели» в Доме Кочневой

Своей волшебной палочкой-смычком виолончель творит настоящие чудеса! Приглашаем маленьких зрителей в увлекательное путешествие в мир музыки и сказок.

Сказка в старом замке

В этом концерте дети окунутся в атмосферу старого замка, где живёт «бабушка скрипки» — волшебница виолончель. Она расскажет малышам одну из своих любимых сказок. В ходе представления ребята ненадолго «заснут» вместе со Спящей красавицей.

Музыка, которая расколдовывает

Но не стоит волноваться! С помощью музыки великих композиторов, дети смогут расколдовать принцессу от сна. Они станут активными участниками сказочных событий и узнают о самых сокровенных секретах инструмента. Ребята познакомятся с тайнами смычка, узнают, зачем нужны ушки виолончели, и много другого интересного!

Музицирование в оркестре

В конце концерта все маленькие слушатели смогут музицировать в оркестре вместе с артистами Мариинского театра. Это уникальная возможность почувствовать себя настоящими музыкантами!

Мастер-класс от артистов

После концерта каждый ребёнок получит мастер-класс игры на виолончели от артиста Мариинского театра. А в этом мастер-классе папам будет помогать шестилетний виолончелист-сын!

Детали концерта