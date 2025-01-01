Обмен спектаклями между театрами

Новосибирский театр кукол и Театр юного зрителя «Саби» из Владикавказа запускают интересный обмен спектаклями. Театр «Саби» отправится с гастролями в Новосибирск с 28 октября по 4 ноября.

Кукольный спектакль «Волшебная свирель»

В рамках гастролей зрители смогут увидеть кукольный спектакль «Волшебная свирель», созданный по мотивам Нартского эпоса. Премьера данной постановки уже состоялась на сцене театра «Саби» и была тепло встречена школьниками из Владикавказа.

Четвертая постановка в цикле

«Волшебная свирель» — это четвертая постановка театра, основанная на Нартских сказаниях. В рамках данного цикла зрители смогут погрузиться в мир приключений нарта Ацамаза и наблюдать важные моменты, такие как его сражение с Сосланом, охоту на Солнечного Оленя и знаменитые Нартские игры.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление, которое интересно как детям, так и взрослым!